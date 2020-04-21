Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр инфраструктуры: Планировать отдых реалистично на вторую половину лета

Министр инфраструктуры: Планировать отдых реалистично на вторую половину лета - Фото
Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.04.2020, 22:50

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы могут планировать отдых на вторую половину лета – это реалистично

Учитывая нынешние условия, украинцам реалистично планировать отпуска не ранее, чем на вторую половину лета. Об этом рассказал министр Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение и куда именно будут летать – этого точно не случится до майских праздников.

Министр отметил, что самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет, и восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Криклий заявил, что если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то она сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - высказал свое мнение министр.

  • Ранее Криклий рассказал, как транспортная отрасль будет выходить из карантина. По его словам, начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.
  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.
  • Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
владислав криклий карантин авиаперевозки отпуск коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 