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Минобразования изменило условия приема и сроки вступительной кампании в вузы

Минобразования изменило условия приема и сроки вступительной кампании в вузы - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.05.2020, 17:46

Министерство образования и науки изменило условия приема и сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения

Министерство образования и науки внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что изменились сроки проведения вступительной кампании в 2020 году - все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ЗНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.

Сообщается, что творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Бакалавр

Отмечается, что МОН предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы принести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕФВВ) перенесены. Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВИ и ЕФВВ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно. Даты регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.

Магистр

Сообщается, что расширены категории поступающих, которые могут воспользоваться правом на перевод на вакантные места госзаказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестен пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

В условиях приема также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранных украинцев, которые постоянно проживают в Украине, лиц, признанных беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к вступлению, как и для граждан Украины.

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Наталия Медведева
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