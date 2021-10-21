Минздрав будет расследовать смерти среди тех, кто имеет документы о вакцинации от COVID

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному санврачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного течения или летальные случаи от COVID-19 у вакцинированных людей, чтобы выявлять фальшивые документы о вакцинации. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, Ляшко сообщил журналистам.

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"Это сложная тема (определение процента госпитализированных людей, которые имеют фальшивые документы о вакцинации, – ред.), но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай – сложного течения заболевания у вакцинированных людей или летального исхода, если при этом была справка о вакцинации", – сказал Ляшко.

По его словам, эта комиссия будет создана для того, чтобы "разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного иммуно-биологического препарата".

В Украине три дня подряд фиксируют рекорды по вакцинации от коронавируса, за это время ввели около 670 000 доз. За прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили более 250 000 человек.

На автовокзале в Киеве полиция проверяет у людей сертификат о вакцинации против коронавируса или тест. Пассажиры без них не могут попасть в транспорт.

Вадим Ребрина

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