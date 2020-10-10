Минздрав: Частные лаборатории не будут тестировать на COVID-19 бесплатно людей с улицы
Максим Степанов отметил, что Минздрав будут частным лабораториям оплачивать эти услуги
По вчерашнему постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведению ПЦР-тестов на COVID-19, частные лаборатории будут делать только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании. Об этом заявил сегодня на онлайн брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, они будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", – отметил Степанов.
Минздрав будет частным лабораториям оплачивать эти услуги, но о какой сумме идет речь, чиновник не уточнил.
"Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги, поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование", – объяснил Степанов.
- 7 октября Степанов заявил, что количество тестов на коронавирус по состоянию на начало октября, учитывая рост суточной заболеваемости COVID-19, в Украине недостаточное.
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