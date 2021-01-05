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Минздрав хочет избавиться от письменных больничных в 2021 году – их сделают электронными

05.01.2021, 11:11
Минздрав хочет избавиться от письменных больничных в 2021 году – их сделают электронными - Фото
Максим Степанов (слева) Фото: Минздрав/Facebook

Министерство здравоохранения намерено избавиться от бумажных больничных листов в 2021 году и ввести их электронный вариант. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.  

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По его словам, это должно упростить получение больничного, а также поспособствовать ужесточению контроля по его выдаче.

Вместе с тем, он анонсировал внедрение электронного кабинета пациента, который даст возможность видеть свою электронную медкарту, а также подавать е-декларацию с семейным врачем. Министр отметил, что сервисы от МОЗ будут интегрированы с сервисом Дия. 

"В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", – сказал Степанов. 

Станислав Стороженко
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