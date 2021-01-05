Минздрав хочет избавиться от письменных больничных в 2021 году – их сделают электронными
Министерство здравоохранения намерено избавиться от бумажных больничных листов в 2021 году и ввести их электронный вариант. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.
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По его словам, это должно упростить получение больничного, а также поспособствовать ужесточению контроля по его выдаче.
Вместе с тем, он анонсировал внедрение электронного кабинета пациента, который даст возможность видеть свою электронную медкарту, а также подавать е-декларацию с семейным врачем. Министр отметил, что сервисы от МОЗ будут интегрированы с сервисом Дия.
"В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", – сказал Степанов.
- В сентябре прошлого года Степанов анонсировал постепенный переход от бумажных рецептов врачей к электронным в 2021 году.
- 22 декабря он заявил, что МОЗ хочет разрешить продажу инсулина, иммуносупрессивных и наркосодержащих лекарств только при наличии электронного рецепта от врача. Позднее антибиотики также не будут продаваться без е-рецепта.
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