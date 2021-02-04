UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минздрав и ВОЗ начинают обучение специалистов по COVID-вакцинации

04.02.2021, 18:56
Минздрав и ВОЗ начинают обучение специалистов по COVID-вакцинации - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Центр общественного здоровья вместе с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине проведут обучение в рамках "первой волны" вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 5-11 февраля состоятся семинары для национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут непосредственно вовлечены в процесс вакцинации против COVID-19 в Украине.

В целом обучение пройдут 60 человек, им расскажут об особенностях ожидаемых вакцин. Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранению, а также особенности введения прививок.

Обучающихся подробно познакомят с национальным планом и этапами развертывания вакцинации в Украине и подготовят к микропланированию кампании на региональном уровне.

  • По данным опроса Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку  от COVID-19 даже бесплатно. 
  • 29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

Читайте также: Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
вакцинация коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 