Минздрав и ВОЗ начинают обучение специалистов по COVID-вакцинации

Центр общественного здоровья вместе с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине проведут обучение в рамках "первой волны" вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ.

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Как отмечается, 5-11 февраля состоятся семинары для национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут непосредственно вовлечены в процесс вакцинации против COVID-19 в Украине.

В целом обучение пройдут 60 человек, им расскажут об особенностях ожидаемых вакцин. Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранению, а также особенности введения прививок.

Обучающихся подробно познакомят с национальным планом и этапами развертывания вакцинации в Украине и подготовят к микропланированию кампании на региональном уровне.

По данным опроса Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

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Наталия Медведева

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