Минздрав начал внезапные проверки школьных столовых
С 11 октября Министерство здравоохранения начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков на золотистый стафилококк. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.
Ляшко отметил, что в текущем учебном году в школах уже были вспышки острых кишечных инфекций, которые произошли из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.
"Люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка. Мы рассмотрели оба случая и решили ввести дополнительный контроль, поэтому начали внезапные проверки на носительство", – сказал Ляшко.
Как отметил министр, внезапные проверки помогут выяснить, происходят ли на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков.
"То, что мы увидели с ПЦР-тестами, с подделкой COVID-сертификатов дает основания полагать, что и с медицинскими осмотрами у нас не все в порядке", – отметил министр.
- 6 сентября 170 детей отравились в одной из гимназий Киева. 13 сентября в Хмельницком в школе отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.
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