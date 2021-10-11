Минздрав начал внезапные проверки школьных столовых

С 11 октября Министерство здравоохранения начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков на золотистый стафилококк. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Ляшко отметил, что в текущем учебном году в школах уже были вспышки острых кишечных инфекций, которые произошли из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

"Люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка. Мы рассмотрели оба случая и решили ввести дополнительный контроль, поэтому начали внезапные проверки на носительство", – сказал Ляшко.

Как отметил министр, внезапные проверки помогут выяснить, происходят ли на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков.

"То, что мы увидели с ПЦР-тестами, с подделкой COVID-сертификатов дает основания полагать, что и с медицинскими осмотрами у нас не все в порядке", – отметил министр.

6 сентября 170 детей отравились в одной из гимназий Киева. 13 сентября в Хмельницком в школе отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.

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Наталия Медведева

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