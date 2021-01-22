Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны – полный список

Минздрав расширил список стран красной зоны со значительным распространением коронавирусной болезни COVID-19. Обновление опубликовано на сайте ведомства.

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В красной зоне – 68 государств (неделю назад – 66). В красной зоне находятся большинство стран Евросоюза, в частности и соседи Украины – Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. В ней же – ОАЭ, Россия, США и Великобритания.

Полный список стран красной зоны смотрите на инфографике. Нажмите на нее, если надо увеличить.

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В зеленую зону вошли все остальные страны. Среди них – и зимние курортные направления: Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Мальдивы, Мексика, Индонезия. Полный список стран зеленой зоны – на инфографике.

СПРАВКА. В красную зону попадают страны, в которых за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 на 100 000 населения была выше, чем в Украине (сейчас – 204,3). При приезде из стран красной зоны необходимо предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус (сделан за 48 часов до пересечения границы) или же пройти 14-дневную самоизоляцию. Для приезжих из стран зеленой зоны этого не требуется.

14 января глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты границы 83 стран.

Вчера сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для туристов и назвала условия въезда и пребывания.

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Марк Сировой

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