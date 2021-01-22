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Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны – полный список

22.01.2021, 13:13
Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны – полный список - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Минздрав расширил список стран красной зоны со значительным распространением коронавирусной болезни COVID-19. Обновление опубликовано на сайте ведомства.

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В красной зоне – 68 государств (неделю назад – 66). В красной зоне находятся большинство стран Евросоюза, в частности и соседи Украины –  Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. В ней же – ОАЭ, Россия, США и Великобритания.

Полный список стран красной зоны смотрите на инфографике. Нажмите на нее, если надо увеличить.

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В зеленую зону вошли все остальные страны. Среди них – и зимние курортные направления: Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Мальдивы, Мексика, Индонезия. Полный список стран зеленой зоны – на инфографике.

СПРАВКА. В красную зону попадают страны, в которых за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 на 100 000 населения была выше, чем в Украине (сейчас – 204,3).

При приезде из стран красной зоны необходимо предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус (сделан за 48 часов до пересечения границы) или же пройти 14-дневную самоизоляцию. Для приезжих из стран зеленой зоны этого не требуется.

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Марк Сировой
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