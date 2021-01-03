Минздрав обновил список областей с самой тяжелой эпидемической ситуацией
03.01.2021, 17:19
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
Самая высокая заболеваемость CОVID-19 в Украине зарегистрирована в Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской областях и городе Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения за минувшие 14 дней зафиксирован в Николаевской области – 495,5, Запорожской – 464,3, Киевской – 422,8, Черкасской – 420,8, Киеве – 423,9.
Самый низкий показатель заболеваемости – в Кировоградской области (84,1).
Средний показатель по Украине составляет 287,9.
- За 2 января в Украине выявили 4576 новых заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели 6250 пациентов. Умерли 123 украинца.
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