Минздрав рассматривает возможность привлечения к борьбе с COVID-19 интернов и студентов

По словам министра, участвовать в процессе лечения больных интерны и студенты будут исключительно под контролем квалифицированных врачей

Врачи-интерны и студенты старших курсов медицинских учебных заведений в случае привлечения к лечению больных COVID-19 смогут работать исключительно под руководством квалифицированных врачей. Об этом заявил во время брифинга сегодня, 17 октября, министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Из-за напряженной ситуации с госпитализацией больных COVID-19 и значительного роста нагрузки на медиков Минздрав рассматривает возможность привлечения к борьбе с пандемией врачей-интернов и студентов 5-6 курса обучения в высших учебных медицинских заведениях. В то же время участвовать в процессе лечения больных интерны и студенты будут исключительно под контролем квалифицированных врачей", – подчеркнул министр.

В Украине по состоянию на утро 17 октября зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – 6410.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 293 641 человека, умерли от COVID-19 – 5517 человек, выздоровели – 124 113.

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Наталия Медведева

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