"Могут быть потери": социологи просят Кабмин не отменять перепись

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Социологическая ассоциация Украины просит правительство найти возможность провести полную перепись населения в 2020 году. Обращение опубликовано на сайте Киевского международного института социологии.

Социологи отреагировали на заявления министра кабинета министров Дмитрия Дубилета о планах правительства заменить традиционную перепись электронной из-за экономии средств.

Социологи указывают, что электронная перепись может быть только дополнением, а не заменой традиционной переписи, которая дает представление о национальном, языковом, семейном и так далее составе населения вплоть до уровня самых маленьких территориальных единиц и представляет интерес не только для правительства, но и для местного самоуправления, бизнеса, ученых и других.

Ассоциация отмечает, что для экономии средств перепись можно удешевить, а ее отмена имеет негативные последствия, которые могут привести к гораздо большим потерям.

29 ноября с критикой планов отменить перепись выступила социолог Элла Либанова.

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