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Можно ли выходить на улицу здоровым на самоизоляции: объяснение Минздрава

Можно ли выходить на улицу здоровым на самоизоляции: объяснение Минздрава - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
04.04.2020, 15:40

Главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что патрульной полиции разрешат останавливать людей и проверять у них документы

Украинцам, которые проходят лечение от коронавируса на дому, будет вообще запрещено выходить на улицу, а те, кто находится на самоизоляции – разрешат не чаще двух раз в неделю. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, это будет жестко контролироваться.

"Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание. А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - отметил Ляшко.

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Согласно постановлению Кабмина, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в медицинских масках за продуктами и лекарствами не более двух километров от дома. Некоторые жесткие карантинные меры вступают в силу с 6 апреля.

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Фото - пресс-служба Дениса Шмыгаля

Фото: пресс-служба Кабмина

"Патрульной полиции будет разрешено останавливать, проверять у людей документы, а также проверять через онлайн, является ли этот человек контактным. По результатам проверок можно будет привлекать к административной ответственности", - сообщил Ляшко.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко кабмин карантин коронавирус самозоляция
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