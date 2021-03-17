МОН: Учеников 4-х и 9-х классов освободили от итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году

Учащиеся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации.

Министр образования Сергей Шкарлет написал в Telegram, что решение принято, учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей.

СПРАВКА. В соответствии с законом о среднем образовании, каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством. Соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием.

15 марта МОН рекомендовало отправить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, проживающих в оранжевой и красной зонах карантина.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.