МОН: В апреле-августе из вузов Украины отчислили более 23 000 мужчин в возрасте от 30 лет

Студенты (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В апреле-августе текущего года из украинских учреждений высшего образования было отчислено более 20 000 мужчин мобилизационного возраста. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, за указанный период было отчислено 23 448 мужчин в возрасте от 30 лет. Причины отчисления – неуспеваемость, неявка на занятиях, другое.

Непосредственно по результатам проверок Государственной службы качества образования отчислено 5805 человек, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов.

Чиновник добавил, что отчисления студентов не следует считать "положительным явлением" для системы образования, но он говорит, что, с другой стороны, это признак "требовательности" украинских вузов.

"Очевидно, что отчисленные – это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус во избежание других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования, – признак самоочищающейся системы", — отметил Винницкий.

Кроме того, замминистра рассказал, что Минобразования лишило ряд учреждений высшего образования лицензий на проведение образовательной деятельности.

"Мы продолжаем борьбу с нечестными дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми "учреждениями", которые в 2023-2024 годах массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно возрастом 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия", — подчеркнул чиновник.

Также он заявил, что по представлению ГСКО правоохранители открыли восемь уголовных производств в отношении чиновников украинских вузов. Но таких производств, по словам Винницкого, больше.