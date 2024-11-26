МОН: У квітні-серпні з вишів України відрахували понад 23 000 чоловіків віком від 30 років
Протягом квітня-серпня поточного року з українських закладів вищої освіти було відраховано понад 20 000 чоловіків мобілізаційного віку. Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.
За його словами, за вказаний період було відраховано 23 448 чоловіків віком від 30 років. Причини відрахування – неуспішність, неявка на заняттях, інше.
Безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти відраховано 5805 людей, решта – за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів.
Урядовець додав, що відрахування студентів не варто вважати "позитивним явищем" для системи освіти, але він каже, що з іншого боку, це ознака "вимогливості" українських вишів.
"Очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, – ознака того, що система самоочищується", – зазначив Винницький.
Крім того, заступник міністра розповів, що Міносвіти позбавило низку закладів вищої освіти ліцензій на проведення освітньої діяльності.
"Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які у 2023-2024 роках масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії", – наголосив посадовець.
Також він заявив, що за поданням ДСЯО правоохоронці порушили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців українських вишів. Однак таких проваджень, за словами Винницького, більше.
- У червні 2024 року було призупинено вступ на денну аспірантуру за контрактом. Міністр освіти Лісовий мотивував ці зміни великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації.
- На початку липня Міносвіти повідомило, що у 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку. Для порівняння: до 2022 року на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.
- Наприкінці серпня МОН повідомило, що підняття прохідного бала дозволило "відсіяти" значну частину вступників на аспірантуру призовного віку.