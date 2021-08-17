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МОЗ: Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 18:35
МОЗ: Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – это люди старше 60 лет. Об этом сообщило в Facebook Министерство здравоохранения.

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По состоянию на 14 августа 2021 года в стране от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте 60+.

В МОЗ отмечают, что это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска COVID-19 – чем старше человек, тем выше риск. 

По информации Минздрава, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человека), а людей в возрасте от 70 лет – 52% (28 033).

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация, напомнили в МОЗ и призвали всех помочь своим пожилым родственникам и знакомым записаться на прививку от COVID-19 и записываться самим.

Наталия Медведева
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