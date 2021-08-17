МОЗ: Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – это люди старше 60 лет. Об этом сообщило в Facebook Министерство здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 14 августа 2021 года в стране от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте 60+.

В МОЗ отмечают, что это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска COVID-19 – чем старше человек, тем выше риск.

По информации Минздрава, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человека), а людей в возрасте от 70 лет – 52% (28 033).

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация, напомнили в МОЗ и призвали всех помочь своим пожилым родственникам и знакомым записаться на прививку от COVID-19 и записываться самим.

На прошлой неделе в Украине достигли отметки в 7 млн прививок от COVID-19. Чаще всего использовали вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech), Spikevax (Moderna).

Минздрав не успевает достичь цели в 10 млн введенных доз вакцин от коронавируса до конца лета. Дедлайн перенесен на конец осени.

За сутки 16 августа в Украине выявили 890 заболевших COVID-19, умерли 27 человек. Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве и Одесской области.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.