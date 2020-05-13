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МОЗ изучает возможность купания летом в бассейнах и водоемах

МОЗ изучает возможность купания летом в бассейнах и водоемах - Фото
Пляжи Одессы во время карантина
13.05.2020, 22:41

Специалисты МОЗ вместе с экспертами НАН Украины изучают вопрос передачи коронавируса водным путем

Министерство здравоохранения изучает возможность купания в открытых водоемах и бассейнах. Об этом в эфире программы Здоровая политика UA: Украинское радио сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас специалисты МОЗ вместе с экспертами НАН Украины изучают вопрос передачи вируса водным путем, поэтому бассейны, в отличие от спортзалов, открыты пока не будут.

Ляшко сообщил, что решение относительно купания в бассейнах, реках, озерах и море будет принято в ближайшее время.

"Жду их предложений. Поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал главный санврач.

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Вадим Ребрина
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