МОЗ изучает возможность купания летом в бассейнах и водоемах

Пляжи Одессы во время карантина

Министерство здравоохранения изучает возможность купания в открытых водоемах и бассейнах. Об этом в эфире программы Здоровая политика UA: Украинское радио сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас специалисты МОЗ вместе с экспертами НАН Украины изучают вопрос передачи вируса водным путем, поэтому бассейны, в отличие от спортзалов, открыты пока не будут.

Ляшко сообщил, что решение относительно купания в бассейнах, реках, озерах и море будет принято в ближайшее время.

"Жду их предложений. Поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал главный санврач.

Сегодня Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.

На утро 13 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли , 3716 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

