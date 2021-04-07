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МОЗ: Зафиксировано около 800 случаев побочных реакций после COVID-вакцинации – инфографика

07.04.2021, 18:02
МОЗ: Зафиксировано около 800 случаев побочных реакций после COVID-вакцинации – инфографика - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

После вакцинации от COVID-19 в Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций, при общем количестве 291 824 сделанных прививок. Об этом сообщил в Facebook государственный экспертный центр Минздрава, опубликовав данные на 4 апреля.

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Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 (Инфографика МОЗ)

Как отмечается, 99,1% побочных эффектов – несерьезные.

В 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения. Речь идет о повышении температуры, общей слабости, лихорадке, ознобе, покраснении и отеке на руке в месте инъекции.

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Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус побочные эффекты
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