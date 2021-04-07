МОЗ: Зафиксировано около 800 случаев побочных реакций после COVID-вакцинации – инфографика

После вакцинации от COVID-19 в Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций, при общем количестве 291 824 сделанных прививок. Об этом сообщил в Facebook государственный экспертный центр Минздрава, опубликовав данные на 4 апреля.

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Как отмечается, 99,1% побочных эффектов – несерьезные.

В 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения. Речь идет о повышении температуры, общей слабости, лихорадке, ознобе, покраснении и отеке на руке в месте инъекции.

6 апреля в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 481 пациент умер.

481 пациент умер. Сейчас в Украине вакцинируют против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AtraZeneca). Также 25 марта была доставлена первая партия китайской вакцины от компании Sinovac.

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Наталия Медведева

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