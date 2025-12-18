МВД запустило мобильное приложение 112: оно будет работать даже без связи
Министерство внутренних дел Украины разработало официальный сервис экстренной помощи "112", который может работать даже при отсутствии мобильной связи. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба МВД.
В случае критической ситуации пользователь может осуществить вызов через приложение, после чего оператор службы "112" самостоятельно оценивает обстоятельства и направляет на место необходимые службы – спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу. Перед началом пользования сервисом необходимо пройти обязательную авторизацию.
Приложение может быть полезным:
→ в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
→ в районах со слабым или нестабильным покрытием;
→ во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.
Функциональность сервиса "112" планируют расширять. В частности, планируется введение опции вызова на жестовом языке для максимальной доступности для всех пользователей.
Скачать приложение можно:
→ для операционной системы iOS здесь;
→ для операционной системы Android – здесь.
