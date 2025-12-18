МВД запустило мобильное приложение 112: оно будет работать даже без связи

Благодаря новому сервису 112 вызвать полицию, медиков и спасателей можно будет даже в случае отсутствия мобильной связи

Смартфон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство внутренних дел Украины разработало официальный сервис экстренной помощи "112", который может работать даже при отсутствии мобильной связи. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба МВД.

В случае критической ситуации пользователь может осуществить вызов через приложение, после чего оператор службы "112" самостоятельно оценивает обстоятельства и направляет на место необходимые службы – спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу. Перед началом пользования сервисом необходимо пройти обязательную авторизацию.

Приложение может быть полезным:

→ в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;

→ в районах со слабым или нестабильным покрытием;

→ во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

Функциональность сервиса "112" планируют расширять. В частности, планируется введение опции вызова на жестовом языке для максимальной доступности для всех пользователей.

Скачать приложение можно:

→ для операционной системы iOS здесь;

→ для операционной системы Android – здесь.