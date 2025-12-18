МВС запустило мобільний застосунок 112: він працюватиме навіть без зв'язку

Завдяки новому сервісу 112 викликати поліцію, медиків і рятувальників можна буде навіть у разі відсутності мобільного зв'язку

Смартфон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство внутрішніх справ України розробило офіційний сервіс екстреної допомоги "112", який може працювати навіть за відсутності мобільного зв’язку. Про це LIGA.net повідомила пресслужба МВС.

У разі критичної ситуації користувач може здійснити виклик через застосунок, після чого оператор служби "112" самостійно оцінює обставини та направляє на місце необхідні служби – рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу. Перед початком користування сервісом необхідно пройти обов’язкову авторизацію.

Застосунок може бути корисним:

→ у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

→ у районах зі слабким або нестабільним покриттям;

→ під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

Функціональність сервісу "112" планують розширювати. Зокрема, планується введення опції виклику жестовою мовою для максимальної доступності для всіх користувачів.

Завантажити застосунок можна:

→ для операційної системи iOS тут;

→ для операційної системи Android – тут.