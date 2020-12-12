На коронавирус будут тестировать всех с симптомами респираторных заболеваний – Степанов

Расширение тестирования на коронавирус с помощью ПЦР- и экспресс-тестов анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 12 декабря, на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Степанова, мощности лабораторий не загружены на 100%, поскольку снизилось количество обращений.

Минздрав планирует тестировать всех пациентов с любыми признаками респираторных заболеваний, независимо от того, совпадает ли симптоматика с COVID-19. Это будет делаться, чтобы исключить или подтвердить заболевание коронавирусом.

Помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген будут делаться всем, кто ложится на плановую госпитализацию, а также контактным лицам заболевших COVID-19. В случае позитивного результата будет проводиться ПЦР-тестирование для подтверждения.

По словам Степанова, на следующей неделе Минздрав представит порядок, по которому будет проводится тестирование.

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине выявлен 12 811 заболевший коронавирусом, выздоровели 13 653 пациента, умерли 243.

Читайте также: "Ни отдохнуть, ни поработать". Бизнес опять недоволен карантином. У него есть аргументы

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.