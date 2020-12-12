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На коронавирус будут тестировать всех с симптомами респираторных заболеваний – Степанов

12.12.2020, 12:35
На коронавирус будут тестировать всех с симптомами респираторных заболеваний – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Расширение тестирования на коронавирус с помощью ПЦР- и экспресс-тестов анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 12 декабря, на брифинге.

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По словам Степанова, мощности лабораторий не загружены на 100%, поскольку снизилось количество обращений.

Минздрав планирует тестировать всех пациентов с любыми признаками респираторных заболеваний, независимо от того, совпадает ли симптоматика с COVID-19. Это будет делаться, чтобы исключить или подтвердить заболевание коронавирусом.

Помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген будут делаться всем, кто ложится на плановую госпитализацию, а также контактным лицам заболевших COVID-19. В случае позитивного результата будет проводиться ПЦР-тестирование для подтверждения.

По словам Степанова, на следующей неделе Минздрав представит порядок, по которому будет проводится тестирование.

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Денис Юдин
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