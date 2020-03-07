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На лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус, 49 украинцев - МИД

На лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус, 49 украинцев - МИД - Фото
Лайнер Grand Princess (скриншот видео Princess Cruises, YouTube)
07.03.2020, 12:07

В МИД сообщили, что вертолеты береговой охраны США на борт лайнера доставили тесты на COVID-19

На борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у побережья Калифорнии, где выявлены инфицированные коронавирусом COVID-19, находятся 49 украинцев. Об этом в сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

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"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - отметил Погорельцев.

На борту судна находятся 3 500 человек - граждане 54 стран мира (из них 1100 - члены экипажа и 2 400 - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна.

"Вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

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Арина Толина
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украинцы калифорния коронавирус COVID-19 Grand Princess
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