Названы самые опасные профессии года в Украине. Это врачи и медсестры

За период с начала 2021 года работники сферы здравоохранения названы самой опасной профессией в Украине. Причина – COVID-19, пишет пресс-служба Фонда соцстрахования.

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Из общего количества пострадавших на работе 74% – это медработники. За девять месяцев текущего года 9861 человек пострадал от несчастных случаев или профзаболеваний. Из них 7270 – работники сферы здравоохранения, 7105 специалистов пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Количество пострадавших распределилось следующим образом:

медсестры и медбратья – 1968; семейные врачи – 609; младшие медсестры и медбратья по уходу за больными – 554; младшие медсестры и медбратья – 641; сестры и братья медстационаров – 375.

В Фонде соцстрахования добавили, что в 2020 году в Украине профессия медика также была самой опасной.

До начала пандемии COVID-19 врачи и медсестры не входили в перечень наиболее опасных несчастных случаев и профзаболеваний за время ведения учета.

4 апреля 2021 года после осложнений коронавируса умер главврач Харьковской городской многопрофильной больницы Борис Менкус.

В России смертность от COVID-19 среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень.

В декабре 2020-го в больнице имени Мечникова в Днепре от коронавируса выздоровела медсестра из Волновахи, у которой были поражены 95% легких.

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Яна Катасонова

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