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Названы самые опасные профессии года в Украине. Это врачи и медсестры

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 10:50
Названы самые опасные профессии года в Украине. Это врачи и медсестры - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За период с начала 2021 года работники сферы здравоохранения названы самой опасной профессией в Украине. Причина – COVID-19, пишет пресс-служба Фонда соцстрахования.

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Из общего количества пострадавших на работе 74% – это медработники. За девять месяцев текущего года 9861 человек пострадал от несчастных случаев или профзаболеваний. Из них 7270 – работники сферы здравоохранения, 7105 специалистов пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Количество пострадавших распределилось следующим образом: 

  1. медсестры и медбратья – 1968;
  2. семейные врачи – 609;
  3. младшие медсестры и медбратья по уходу за больными – 554;
  4. младшие медсестры и медбратья – 641;
  5. сестры и братья медстационаров – 375.

В Фонде соцстрахования добавили, что в 2020 году в Украине профессия медика также была самой опасной.

До начала пандемии COVID-19 врачи и медсестры не входили в перечень наиболее опасных несчастных случаев и профзаболеваний за время ведения учета.

  • 4 апреля 2021 года после осложнений коронавируса умер главврач Харьковской городской многопрофильной больницы Борис Менкус.
  • В России смертность от COVID-19 среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень.
  • В декабре 2020-го в больнице имени Мечникова в Днепре от коронавируса выздоровела медсестра из Волновахи, у которой были поражены 95% легких. 

Читайте также: Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса

Яна Катасонова
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медики медицина опасность Фонд соцстрахования коронавирус COVID-19
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