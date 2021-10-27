Необходимо повышать навыки стрельбы среди гражданского населения – Монастырский

В Украине необходимо повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения. Такую позицию опубликовал в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Глава МВД отметил, что Украина находится в состоянии войны восьмой год – поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти.

По его мнению, необходимо проводить чемпионаты по стрельбе среди правоохранителей в каждом областном центре, а также повышать навыки практической стрельбы среди населения, расширяя сети тиров.

Монастырский напомнил, что в следующем году начнет действовать закон об основах национального сопротивления – и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной территориальной обороны.

20 сентября 2020-го Рада приняла закон о плане обороны Украины, 30 марта 2021-го – закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

16 июля 2021-го приняты законы об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления. Почитать подробнее.

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Марк Сировой

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