Несмотря на коронавирус. Почти 80% украинцев считают себя счастливыми – опрос Рейтинга

Почти 80% украинцев чувствуют себя счастливыми. Об этом говорят данные опроса группы Рейтинг, проведенного в январе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очень счастливыми себя чувствуют 29% опрошенных, на 10% больше, чем было в апреле 2020 года. Скорее счастливыми назвали себя 50% опрошенных, в апреле 2020-го таких было 57%. В целом считающих себя счастливыми с прошлого года стало на 3% больше.

2% опрошенных считают себя абсолютно несчастливыми, столько же было восемь месяцев назад. На 1% выросло количество считающих себя скорее несчастливыми: с 16% до 17%. На 5% уменьшилось количество затруднившихся с ответом, с 7% до 2%.

Опрос проводился 14-16 января 2021 года. Опрошено 1600 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Погрешность не более 2,4%. Заказчик опроса не указан.

В мае 2020 года по опросу КМИС счастливыми себя считали 68% украинцев.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.