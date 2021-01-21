UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Несмотря на коронавирус. Почти 80% украинцев считают себя счастливыми – опрос Рейтинга

21.01.2021, 16:40
Несмотря на коронавирус. Почти 80% украинцев считают себя счастливыми – опрос Рейтинга - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

Почти 80% украинцев чувствуют себя счастливыми. Об этом говорят данные опроса группы Рейтинг, проведенного в январе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очень счастливыми себя чувствуют 29% опрошенных, на 10% больше, чем было в апреле 2020 года. Скорее счастливыми назвали себя 50% опрошенных, в апреле 2020-го таких было 57%. В целом считающих себя счастливыми с прошлого года стало на 3% больше.

2% опрошенных считают себя абсолютно несчастливыми, столько же было восемь месяцев назад. На 1% выросло количество считающих себя скорее несчастливыми: с 16% до 17%. На 5% уменьшилось количество затруднившихся с ответом, с 7% до 2%.

Опрос проводился 14-16 января 2021 года. Опрошено 1600 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Погрешность не более 2,4%. Заказчик опроса не указан.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
опрос счастье группа рейтинг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 