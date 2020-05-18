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Две трети украинцев считают себя счастливыми - опрос КМИС

Две трети украинцев считают себя счастливыми - опрос КМИС - Фото
Фото: depositphotos.com
18.05.2020, 13:17

Счастливых больше среди женщин, молодых и образованных, говорят данные опроса, проведенного в апреле КМИС

Счастливыми или скорее счастливыми считают себя две трети украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии.

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Ответы на вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком, распределились так:

- Да - 45%;

- Скорее да, чем нет - 23%;

- И да, и нет - 14%;

- Скорее нет, чем да - 6%;

- Нет - 10%;

- Тяжело сказать/отказ от ответа - 2%.

По сравнению с 2018 годом процент счастливых людей в Украине вырос на 6 процентных пунктов, с 63% до 69%. В 2019 году опрос не проводился.

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Женщины чаще называли себя счастливыми - 71% против 65% среди мужчин.

Более счастливыми чувствуют себя молодые и образованные, менее счастливыми - люди в возрасте и с неполным средним образованием.

Больше людей считают себя счастливыми в западных (47%) и южных (48%) областях, в центральных и восточных больше считающих себя не счастливыми (11% и 13% соответственно).

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Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайно выборки мобильных номеров. В опросе участвовали 2024 человека 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,2%.

  • В марте прошлого года в рейтинге стран по уровню счастья, составленном ООН, Украина занимала 133 место из 156.
  • В апреле по опросу Группы Рейтинг очень счастливыми и скорее счастливыми считали себя 76% украинцев.

Инфографика - КМИС

Денис Юдин
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