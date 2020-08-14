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Новинский в духе российской пропаганды призвал Зеленского признать Лукашенко

14.08.2020, 12:20
Новинский в духе российской пропаганды призвал Зеленского признать Лукашенко - Фото
Вадим Новинский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат, который до 2012-го был гражданином РФ, увидел у событий в Беларуси "много общего" с событиями в Украине 2004 и 2013/14 годов

Внефракционный нардеп Вадим Новинский призывает президента Владимира Зеленского признать результаты скандальных президентских выборов в Беларуси: утверждает, что Александр Лукашенко победил честно на фоне "раскачки извне". Об этом он пишет в Facebook.

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"Обращаюсь к вам с призывом... поздравить президента РБ Лукашенко с избранием", - написал он. 

По мнению экс-регионала и экс-нардепа Оппоблока, "подавляющее большинство граждан Беларуси отдали свои голоса за действующего президента".

Депутат нашел у нынешних событий в Беларуси "много общего" с событиями в Украине 2004 и 2013/2014 годов: рассказал в духе российской пропаганды о "вмешательстве во внутренние дела суверенных государств внешних игроков", "искусственной поддержке протестных акций извне, вплоть до насильственной смены существующей власти" и "технологиях цветных революций".

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Дарья Мостовая
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