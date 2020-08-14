Новинский в духе российской пропаганды призвал Зеленского признать Лукашенко
Депутат, который до 2012-го был гражданином РФ, увидел у событий в Беларуси "много общего" с событиями в Украине 2004 и 2013/14 годов
Внефракционный нардеп Вадим Новинский призывает президента Владимира Зеленского признать результаты скандальных президентских выборов в Беларуси: утверждает, что Александр Лукашенко победил честно на фоне "раскачки извне". Об этом он пишет в Facebook.
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"Обращаюсь к вам с призывом... поздравить президента РБ Лукашенко с избранием", - написал он.
По мнению экс-регионала и экс-нардепа Оппоблока, "подавляющее большинство граждан Беларуси отдали свои голоса за действующего президента".
Депутат нашел у нынешних событий в Беларуси "много общего" с событиями в Украине 2004 и 2013/2014 годов: рассказал в духе российской пропаганды о "вмешательстве во внутренние дела суверенных государств внешних игроков", "искусственной поддержке протестных акций извне, вплоть до насильственной смены существующей власти" и "технологиях цветных революций".
- После президентских выборов 9 августа по всей Беларуси вспыхнули протесты и начались столкновения с силовиками. Митинги продолжаются пятый день.
- 10 августа Зеленский призвал Лукашенко к толерантности и диалогу.
- 13 августа нардеп от Слуги народа заявил, что люди в Беларуси "протестуют потому, что им скучно".
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