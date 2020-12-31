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Новый год в поездах Укрзалізниці встретят больше пяти тысяч пассажиров

31.12.2020, 16:26
Новый год в поездах Укрзалізниці встретят больше пяти тысяч пассажиров - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

Новогоднюю ночь проведут в поездах больше 5 400 пассажиров – именно столько билетов куплено на на это время, сообщает пресс-служба компании Укрзалізниця.

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Всего в праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление, отметили в УЗ.

В компании напомнили, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать с соблюдением противоэпидемических мер.

Укрзалізниця дополнительно назначила 17 поездов на время зимних праздников.

Всего на пассажирские поезда на период праздников, с 18 декабря по 10 января, уже продано 1034115 билетов, сообщили в компании.

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Вадим Ребрина
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