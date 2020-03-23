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"Нужна вера и безопасность". Зеленский призвал церкви проводить онлайн-службы

"Нужна вера и безопасность". Зеленский призвал церкви проводить онлайн-службы - Фото
Фото: pomisna.info
23.03.2020, 22:19

Президент Зеленский призвал глав церквей проводить службы в режиме онлайн

Проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и не способствовать распространению коронавируса призвал глав церквей всех конфессий президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал Зеленский.

  • 12 марта Православная церковь Украины рекомендовала поклоны перед иконами вместо целования и другие меры на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
  • 20 марта в Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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Медведева Наталия
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