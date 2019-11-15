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Облачно и туманы. Синоптик рассказала о погоде на выходных

Облачно и туманы. Синоптик рассказала о погоде на выходных - Фото
Фото: depositphotos.com
15.11.2019, 14:45

Синоптик рекомендовала автомобилистам включать фары на дорогах из-за туманов в ближайшие выходные

16-17 ноября погода в Украине будет облачная и с туманами, температура ожидается умеренная. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украине ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха составит +7+12 градусов: на Западе и Юге +10+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях +15+17 градусов.

Также Диденко уточнила, что антициклон сделает ночи прохладными, минимум будет +2+7 градусов. На Востоке, в Днепре и в Полтавской области и вовсе ожидаются заморозки.

"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3+5 градусов, днем +8+11 градусов", - заявила синоптик.

  • 20 октября из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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погода в Украине Наталья Диденко прогноз выходные
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