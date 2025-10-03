ОГП: Задержан чиновник Минюста – за взятку снимал с воинского учета и розыска ТЦК

Задержание (Фото: ОГП)

Задержан чиновник Министерства юстиции, которого подозревают в получении взяток за снятие с розыска и исключение с воинского учета мужчин. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Речь идет о заместителе начальника одного из управлений Центрального межрегионального управления Минюста в Киеве.

По данным следователей, чиновник организовал схему по снятию с учета или розыска военнообязанных. Он уверял "клиентов", что имеет связи в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки, а также в медучреждении, где могут выдать "нужные" справки о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья.

За свои услуги он брал $20 000.

В сентябре подозреваемый получил первую часть средств в сумме $7500. А во время передачи следующей такой же суммы мужчину задержали.

Чиновнику Минюста сообщили о подозрении в незаконченном покушении на препятствование законной деятельности Сил обороны и получении взятки за влияние на принятие решений уполномоченным лицом соединенное с ее вымогательством.

Следователи просят суд взять подозреваемого под стражу без определения размера залога. В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к схеме.

