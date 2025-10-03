ОГП: Затримано посадовця Мін'юсту – за хабар вилучав з військового обліку та розшуку ТЦК

Заступник начальника київського управління Мін'юсту обіцяв за $20 000 зняти чоловіків з військового обліку

Затримання (Фото: ОГП)

Затримано посадовця Міністерства юстиції, якого підозрюють в отриманні хабарів за зняття з розшуку й вилучення з військового обліку чоловіків. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Йдеться про заступника начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту у Києві.

За даними слідчих, посадовець організував схему зі зняття з обліку або розшуку військовозобов'язаних. Він запевняв "клієнтів", що має зв'язки у Територіальних центрах комплектування та соцпідтримки, а також в медзакладі, де можуть видати "потрібні" довідки про нібито незадовільний стан здоровʼя.

За свої послуги він брав $20 000.

У вересні підозрюваний одержав першу частину коштів у сумі $7500. А під час передання наступної такої самої суми чоловіка затримали.

Посадовцю Мін'юсту повідомили про підозру в незакінченому замаху на перешкоджання законній діяльності Сил оборони та одержанні хабаря за вплив на ухвалення рішень уповноваженою особою поєднане з його вимаганням.

Слідчі просять суд взяти підозрюваного під варту без визначення розміру застави. У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до схеми.

Фото: ОГП

Фото: ОГП