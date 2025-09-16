Унаслідок перевірок в Україні звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Унаслідок перевірок з липня до середини вересня було звільнено більш ніж 50 прокурорів зі статусом інвалідності. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, перевірка обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури наразі має такі результати:
→ з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів;
→ 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;
→ на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
Кравченко зазначив, що ця перевірка триває.
Раніше, у серпні 2025 року, Держбюро розслідувань повідомляло про скасування понад 800 рішень щодо призначення інвалідності правоохоронцям та чиновникам.
- У жовтні 2024 року стався скандал з фейковими інвалідностями прокурорів у Хмельницькій області, після чого у відставку пішов тодішній генпрокурор Костін. Унаслідок цього скандалу та масового вручення підозр посадовцям МСЕК у незаконному збагаченні та корупції, в Україні змінили систему встановлення інвалідності.
Коментарі (0)