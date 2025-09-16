В результате проверок в Украине уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности

Офис генерального прокурора (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

В результате проверок с июля по середину сентября были уволены более 50 прокуроров со статусом инвалидности. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, проверка обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры сейчас имеет следующие результаты:

→ из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров;

→ 56 прокуроров уволены с административных должностей;

→ на рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.

Кравченко отметил, что эта проверка продолжается.

Ранее, в августе 2025 года, Госбюро расследований сообщало об отмене более 800 решений о назначении инвалидности правоохранителям и чиновникам.