Оккупанты приостановили дело против бывшего политзаключенного

Эдем Бекиров (Фото: пресс-служба президента)

В оккупированном Крыму подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил уголовное производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого ранее освободили в рамках обмена. Об этом сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин, пишет Крым.Реалии.

Адвокат отметил, что о приостановлении дела ходатайствовал прокурор оккупантов, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не принимает участие в судебных заседаниях. Судья обращение прокурора поддержал.

"Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления", – говорится в так называемом решении суда.

По словам адвоката, решение суда означает, что заседаний по делу не будет, пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

27 августа о ккупационный суд отпустил Бекирова из СИЗО.

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля, в том числе Бекиров.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой , Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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