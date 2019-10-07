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Оккупанты приостановили дело против бывшего политзаключенного

Оккупанты приостановили дело против бывшего политзаключенного - Фото
Эдем Бекиров (Фото: пресс-служба президента)
07.10.2019, 21:42

7 сентября Бекиров прилетел в Киев в рамках большого обмена между Украиной и РФ

В оккупированном Крыму подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил уголовное производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого ранее освободили в рамках обмена. Об этом сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин, пишет Крым.Реалии.

Адвокат отметил, что о приостановлении дела ходатайствовал прокурор оккупантов, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не принимает участие в судебных заседаниях. Судья обращение прокурора поддержал.

"Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления", – говорится в так называемом решении суда.

По словам адвоката, решение суда означает, что заседаний по делу не будет, пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

  • 27 августа оккупационный суд отпустил Бекирова из СИЗО.
  • 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля, в том числе Бекиров.
  • По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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