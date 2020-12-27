UA

Оккупанты заявили крымчанам: "Не надо ждать воды из крана, надо менять отношение к ней"

27.12.2020, 07:40
Оккупанты заявили крымчанам:
Иллюстративное фото: рixabay.com

Крымчан призвали экономичнее относиться к воде на полуострове и изменить свое отношение к ней, прежде всего, в голове. Об этом заявил российский представитель оккупантов и экс-глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов в программе Интервью 24 на телеканале Крым 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для Крыма вода – это ценность. Наша задача – это всю деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове – ред.) изменить отношение к воде", – подчеркнул Константинов.

Он отметил, что вода на полуострове была, есть и будет и проблема "исчезнет очень быстро, когда мы это поймем".

Но при этом, "не надо делать тех вещей, без которых можно обойтись, особенно веди непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", заявил Константинов.

  • С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.
  • В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта.
  • Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. 

Читайте также: Вода в Крым и "перекрытый Днепр". У Зеленского устроили урок географии для оккупантов

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
вода Крым оккупация вода в крыму Владимир Константинов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 