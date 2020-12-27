Оккупанты заявили крымчанам: "Не надо ждать воды из крана, надо менять отношение к ней"

Крымчан призвали экономичнее относиться к воде на полуострове и изменить свое отношение к ней, прежде всего, в голове. Об этом заявил российский представитель оккупантов и экс-глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов в программе Интервью 24 на телеканале Крым 24.

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"Для Крыма вода – это ценность. Наша задача – это всю деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове – ред.) изменить отношение к воде", – подчеркнул Константинов.

Он отметил, что вода на полуострове была, есть и будет и проблема "исчезнет очень быстро, когда мы это поймем".

Но при этом, "не надо делать тех вещей, без которых можно обойтись, особенно веди непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", заявил Константинов.

С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта.

Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации.

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Дарья Мостовая

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