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Папа римский вскоре планирует приехать в Украину – глава УГКЦ

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 14:51
Папа римский вскоре планирует приехать в Украину – глава УГКЦ - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

В ближайшее время Украину может посетить папа римский Франциск, его беспокоит жизнь граждан страны. Об этом на Киевском форуме безопасности рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

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"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – отметил Шевчук.

По словам главы УГКЦ, понтифик интересуется проблемами украинского общества. Он добавил, что визит станет "мощным сигналом поддержки" как для рядовых украинцев, так и для государства.

Шевчук подчеркнул: он рассказал папе римскому о взаимодействии различных украинских церквей и конфессий, которые стремятся к окончанию военных действий на территории страны.

  • 1 сентября 2020-го Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне пандемии коронавируса.
  • В августе 2021 года вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", папа римский Франциск призвал людей последовать его примеру. 
  • В сентябре в Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.

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Яна Катасонова
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визит Папа римский франциск Святослав Шевчук понтифик
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