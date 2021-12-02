Папа римский вскоре планирует приехать в Украину – глава УГКЦ
В ближайшее время Украину может посетить папа римский Франциск, его беспокоит жизнь граждан страны. Об этом на Киевском форуме безопасности рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
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"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – отметил Шевчук.
По словам главы УГКЦ, понтифик интересуется проблемами украинского общества. Он добавил, что визит станет "мощным сигналом поддержки" как для рядовых украинцев, так и для государства.
Шевчук подчеркнул: он рассказал папе римскому о взаимодействии различных украинских церквей и конфессий, которые стремятся к окончанию военных действий на территории страны.
- 1 сентября 2020-го Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне пандемии коронавируса.
- В августе 2021 года вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", папа римский Франциск призвал людей последовать его примеру.
- В сентябре в Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.
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