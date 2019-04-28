Пасха. На Фанаре впервые прозвучало послание на украинском: видео

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Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Все будет Украина", - написал также посол.

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Ранее сегодня сообщалось, что президент Петр Порошенко с женой поздравили украинцев с праздником Пасхи.