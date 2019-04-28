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28.04.2019, 23:17

Пасха. На Фанаре впервые прозвучало послание на украинском: видео

Пасха. На Фанаре впервые прозвучало послание на украинском: видео - Фото
Фото: depositphotos.com

"Еще год назад это казалось недостижимым", - отметил посол Украины в Турции

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Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Все будет Украина", - написал также посол.

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Теги: пасха, фанара
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