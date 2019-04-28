Пасха. На Фанаре впервые прозвучало послание на украинском: видео

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Все будет Украина", - написал также посол.
Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Петр Порошенко с женой поздравили украинцев с праздником Пасхи.
Избранный президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на украинском и русском языках.