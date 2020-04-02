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Пасха на карантине. В Житомире будут освящать паски на хлебозаводах

Пасха на карантине. В Житомире будут освящать паски на хлебозаводах - Фото
Пасха (фото - pixabay.com)
02.04.2020, 18:27

Для поддержания карантинных мер в Житомирской области будут освящать паски на хлебозаводах

Перед христианским праздником Пасха в Житомире ритуальные паски будут освящать на хлебозаводах, чтобы, купив их в магазине, люди не несли их в храмы. Такое решение приняла городская власть в связи с карантином, чтобы избежать скопления людей, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Для того, чтобы вы могли получить освященные паски, на всех производствах, это и Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир, мы освятим эти паски. В торговых сетях можно будет купить сразу освященные паски", - рассказал он.

Кроме того, чтобы не подвергать людей опасности, будут организованы прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах, не будут добавлять ночной городской транспорт, ограничат для посещения кладбища, находящихся на территории Житомирского городского ОТГ, движение легковых автомобилей там будет запрещено.

  • 25 марта президент Владимир Зеленский анонсировал проект "Пасха дома", который поможет верующим отпраздновать ее, не посещаяя храмы, из-за карантинных мер по борьбе с COVID-19.

Читайте также: 200 000 граждан могут вернуться в Украину к Пасхе – глава Госпогранслужбы

Наталия Медведева
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