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Паспорт и полис. В ГПСУ рассказали, какие документы нужны для поездки в Турцию

04.08.2020, 17:41
Паспорт и полис. В ГПСУ рассказали, какие документы нужны для поездки в Турцию - Фото
Турецкий курорт (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, в пунктах пропуска всех туристов будут осматривать и при необходимости делать ПЦР-тест на коронавирус

Для поездок в Турцию украинцам понадобится только паспорт (заграничный или внутренний в виде ID-карты) и страховой полис, сообщает Государственная пограничная служба в Telegram.

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В ведомстве напомнили, что для въезда в Турцию жители Украины теперь могут использовать не только загранпаспорт, но и внутренний украинский, оформленный в виде ID-карты.

Кроме того, с 1 июля обязательным для посещения этой страны стал страховой полис на COVID-19, который можно купить онлайн, у туроператора, при покупке билетов или же приобрести непосредственно в турецком аэропорту по прибытию в страну.

В пунктах пропуска на границе всех будут осматривать  на предмет наличия симптомов коронавируса - если они будут выявлены, туристу будут делать бесплатный ПЦР-тест.

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Дарья Мостовая
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