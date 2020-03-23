Перечень административных услуг, доступных в период карантина в ЦНАП

Фото: facebook.com/cnapsolorgovua

Чиновники перечислили, какие административные услуги сможет получить население в Центрах предоставления административных услуг во время карантина. Перечень опубликовал в Facebook пресс-центр Министерства юстиции.

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Основные услуги:

Регистрация рождения (происхождения) и смерти; Комплексная услуга "Є-Малятко" для родителей новорожденных.

Дополнительные услуги:

Регистрация или снятие с места проживания, выдача справок о регистрации; Оформление внутренних паспортов, вклеивание фотографий в 25 или 45 лет; Выдача разрешений на участие в дорожном движении нестандартных по нормативам транспортных средств; Согласование маршрутов движения при перевозке опасных грузов; Регистрационные действия с транспортными средствами медучреждений; Выдача водительских удостоверений взамен утраченных или украденных; Субсидии на оплату ЖКХ; Оформление льгот на покупку печного горючего и сжиженного газа; Оформление временной помощи детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности их содержать или неизвестно где проживают; Оформление вознаграждения "Матерям-героиням"; Оформление помощи по беременности и родам женщинам, не имеющим социальной страховки; Оформление помощи при рождении, усыновлении, опекунам и одиноким матерям; Оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

"В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦНАП и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса", - сказано в сообщении.

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С 20 марта в Украине ограничили выдачу загранпаспортов.

23 марта в Минсоцполитике объявили, что к субсидиям будут давать дополнительные компенсации.

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