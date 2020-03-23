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Перечень административных услуг, доступных в период карантина в ЦНАП

Перечень административных услуг, доступных в период карантина в ЦНАП - Фото
Фото: facebook.com/cnapsolorgovua
23.03.2020, 18:33

Кабмин утвердил перечень услуг, которые можно будет получить в ЦНАП

Чиновники перечислили, какие административные услуги сможет получить население в Центрах предоставления административных услуг во время карантина. Перечень опубликовал в Facebook пресс-центр Министерства юстиции.

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Основные услуги:

  1. Регистрация рождения (происхождения) и смерти;
  2. Комплексная услуга "Є-Малятко" для родителей новорожденных.

Дополнительные услуги:

  1. Регистрация или снятие с места проживания, выдача справок о регистрации;
  2. Оформление внутренних паспортов, вклеивание фотографий в 25 или 45 лет;
  3. Выдача разрешений на участие в дорожном движении нестандартных по нормативам транспортных средств;
  4. Согласование маршрутов движения при перевозке опасных грузов;
  5. Регистрационные действия с транспортными средствами медучреждений;
  6. Выдача водительских удостоверений взамен утраченных или украденных;
  7. Субсидии на оплату ЖКХ;
  8. Оформление льгот на покупку печного горючего и сжиженного газа;
  9. Оформление временной помощи детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности их содержать или неизвестно где проживают;
  10. Оформление вознаграждения "Матерям-героиням";
  11. Оформление помощи по беременности и родам женщинам, не имеющим социальной страховки;
  12. Оформление помощи при рождении, усыновлении, опекунам и одиноким матерям;
  13. Оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

"В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦНАП и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса", - сказано в сообщении. 

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