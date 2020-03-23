Перечень административных услуг, доступных в период карантина в ЦНАП

Чиновники перечислили, какие административные услуги сможет получить население в Центрах предоставления административных услуг во время карантина. Перечень опубликовал в Facebook пресс-центр Министерства юстиции.
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Основные услуги:
- Регистрация рождения (происхождения) и смерти;
- Комплексная услуга "Є-Малятко" для родителей новорожденных.
Дополнительные услуги:
- Регистрация или снятие с места проживания, выдача справок о регистрации;
- Оформление внутренних паспортов, вклеивание фотографий в 25 или 45 лет;
- Выдача разрешений на участие в дорожном движении нестандартных по нормативам транспортных средств;
- Согласование маршрутов движения при перевозке опасных грузов;
- Регистрационные действия с транспортными средствами медучреждений;
- Выдача водительских удостоверений взамен утраченных или украденных;
- Субсидии на оплату ЖКХ;
- Оформление льгот на покупку печного горючего и сжиженного газа;
- Оформление временной помощи детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности их содержать или неизвестно где проживают;
- Оформление вознаграждения "Матерям-героиням";
- Оформление помощи по беременности и родам женщинам, не имеющим социальной страховки;
- Оформление помощи при рождении, усыновлении, опекунам и одиноким матерям;
- Оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.
"В то же время мы призываем граждан Украины воздержаться от посещения ЦНАП и других поставщиков услуг в период карантинных мероприятий без необходимости или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса", - сказано в сообщении.
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