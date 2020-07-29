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Перед Верховной Радой провалился асфальт - фото

29.07.2020, 11:40
Перед Верховной Радой провалился асфальт - фото - Фото
Прорыв трубопровода под ВР (Фото: Pechersksheu, Facebook)

Дорога разрушилась вследствие прорыва трубопровода под проезжей частью

В Киеве на улице Грушевского, прямо возле здания Верховной Рады, провалился асфальт. Об этом сообщили коммунальные службы Печерского района.

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Причина разрушения дороги - прорыв трубопровода под проезжей частью. Больше всего пострадал участок дороги на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

Коммунальщики отмечают, что подобные аварии в столице "происходят часто из-за изношенности инженерных сетей".

Планируются ремонт по ликвидации аварии, добавили в коммунальной службе.

Наталия Софиенко
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