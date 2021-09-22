Перенос выходных дней из-за праздников хотят отменить. Но будут исключения

Перенос выходных дней, если на них выпадает государственный праздник, предлагают отменить. Но изменения коснутся не всех праздников, сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье", – говорится в сообщении.

Иными словами, если 1 мая или 8 марта будет приходиться на воскресенье, следующий понедельник будет рабочим днем. При этом оба праздника останутся нерабочими днями, если будут выпадать на будний день.

Перенос выходного дня предлагают оставить для некоторых традиционных праздников:

Нового года;

Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю (25 декабря и 7 января);

Пасхи;

Дня Святой Троицы.

Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесли на общественное обсуждение.

В нем также предлагают определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

В июне 2021 года в Раде уже предлагали запретить переносить рабочие и выходные дни из-за праздников.

В октябре будет 11 выходных. В этом году День защитника Украины, 14 октября, попадает на четверг, поэтому следующий день, 15 октября, также будет нерабочим – его придется отработать в субботу 23 октября.

Читайте также: Зеленский предложил Раде сделать выходным День украинской государственности

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.