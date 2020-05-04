Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая - Ермак

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая. Об этом во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пика еще до середины мая", - сказал он.
Отмечается, что онлайн-дискуссию организовала американская неправительственная организация Atlantic Council.
- 29 апреля группа по матмоделированию эпидемии коронавируса из Национальной академии наук заявила, что пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, пик смертей - на 3-10 мая.
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1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постепенно приближается к пику эпидемии коронавируса.
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По состоянию на утро 4 мая, в Украине - 12331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина