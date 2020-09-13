Плюс одна область. 19 областей и Киев пока не готовы к ослаблению карантина — список МОЗ

Лидером по заболеваемости по двухнедельным показателям остается Тернопольская область

На 13 сентября в Украине наблюдается значительное распространение COVID-19 в 19 областях и столице. Ко вчерашнему списку присоединилась Луганская область, сообщает Минздрав.

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Превышен порог заболеваемости — более 40 человек на 100 000 населения — в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также в Киеве.

Самый высокий показатель по заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Тернопольской области.

Более 50% загруженности коек в больницах первой волны за последние пять дней наблюдается в столице и десяти областях —Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

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26 августа адаптивный карантин продлили еще на два месяца — до ноября этого года.

до ноября этого года. 10 сентября в Украине обнародовали новое деление на карантинные зоны с 14 сентября: в красной остались Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы, а Киев попал в оранжевую.

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Дарья Мостовая

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