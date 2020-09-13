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Плюс одна область. 19 областей и Киев пока не готовы к ослаблению карантина — список МОЗ

13.09.2020, 16:30
Плюс одна область. 19 областей и Киев пока не готовы к ослаблению карантина — список МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Лидером по заболеваемости по двухнедельным показателям остается Тернопольская область

На 13 сентября в Украине наблюдается значительное распространение COVID-19 в 19 областях и столице. Ко вчерашнему списку присоединилась Луганская область, сообщает Минздрав.

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Превышен порог заболеваемости — более 40 человек на 100 000 населения в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также в Киеве. 

Самый высокий показатель по заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Тернопольской области.

Более 50% загруженности коек в больницах первой волны за последние пять дней наблюдается в столице и десяти областях Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

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Инфографика по областям на 13 сентября (источник - moz.gov.ua)

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Дарья Мостовая
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