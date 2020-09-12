Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 18 областях и Киеве – Минздрав
В пяти областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
В Киеве и 18 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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На 12 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкий и Черновицкой областях сохраняется высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 18 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.
Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (285,9) и Черновицкой (221,3) областях.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- В мире за прошедшие сутки – рекордное число новых заболевших коронавирусом, 310 713 человек.
- В Украине за вчерашний день зафиксированы 3103 заболевших COVID-19, умерли 72 человека.
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