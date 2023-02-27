Почти 50% украинцев считают, что Telegram-каналы публикуют проверенную информацию — КМИС

Аудитория не категорически критична к контенту Telegram-каналов. Только 28% украинцев не соглашаются с тезисом о том, что "Telegram-каналы всегда публикуют проверенную информацию", а большинство респондентов не проверяют получаемую информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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45,2% респондентов напротив считают, что Telegram-каналы содержат только проверенную информацию.



Вместе с тем анализ опроса показал, что 21,3% опрошенных соглашаются с противоположным тезисом о том, что Telegram-каналы "всегда публикуют непроверенную информацию", в то время как 50,1% респондентов с этим тезисом не соглашаются.

52,2% респондентов поддерживают мнение о том, что "Telegram-каналы иногда публикуют непроверенную информацию", тогда как 20,3% не соглашаются с этим.

В то же время с тезисом о том, что Telegram-каналы часто публикуют "фейки", больше пользователей не соглашается (37%), чем соглашается (34,5%).

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На фокус-групповых обсуждениях лишь небольшая часть респондентов отмечала, что очень ценит собственное время и не готова тратить его на проверку и чтение лживых новостей, которые манипулируют мнением населения, поэтому от каналов, публикующих подобный контент, сразу отписываются.

Другие участники фокус-групп были более лояльны к недостоверной информации, говорится в исследовании.

Они смотрят на то, как часто ошибаются те или иные Telegram-каналы.

"Если опубликованное извинение и информация исправлена, то они продолжают читать такие телеграмм-каналы. Если видят системные ошибки, то отписываются. Некоторые респонденты считают, что недостоверная информация не является фейками, размещенными специально в сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает КМИС, ложная информация в официальных Telegram-каналах, освещенная с целью повышения боевого духа населения во время войны или оказания психологической поддержки, устраивает участников фокус-групп.

Также большинство украинцев отметили, что не проверяют информацию, публикуемую Telegram-каналами. По их словам, "лучшей проверкой является время, ведь любой фейк будет развенчан через несколько часов/дней".

Абсолютное большинство украинцев – 93% – считают, что приемлемым условием для прекращения огня может быть только полная деоккупация всех территорий, включая Крым.

90% респондентов считают, что нужно наносить удары по России.

Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку.

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Мілана Головань

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