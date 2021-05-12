Почти все области Украины попали в желтую зону – лишь два региона в оранжевой

Николаевская и Черкасская области попали в оранжевую карантинную зону, все остальные регионы Украины – в желтой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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По данным Министерства здравоохранения, восемь украинских регионов, в том числе и Киев уже вообще соответствуют показателям зеленой зоны. Среди них также – Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

При этом, в Черкасской и Николаевской области коэффициент заболеваемости выше 20%.

4 мая из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.

На 5 мая в красной зоне эпидопасности оставались шесть областей.

С 7 мая Запорожская и Полтавская области перешли в желтую зону из красной.

По данным Киевской школы экономики, в Украине появляются признаки потенциального выхода страны в зеленый уровень.

Станислав Стороженко

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