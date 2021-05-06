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Через неделю в Украине уже не будет ни одного региона в красной зоне карантина – KSE

06.05.2021, 16:18
Через неделю в Украине уже не будет ни одного региона в красной зоне карантина – KSE - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Все регионы Украины через неделю будут в желтой или оранжевой зоне карантина – в ближайшее время Запорожская и Полтавская области выйдут из красной зоны. В ней останется только Сумская область, которая, вероятно, выйдет из нее до конца недели. Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время пресс-брифинга.

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"Через неделю мы ожидаем, что в Украине уже не будет красных регионов. Все регионы уже на следующей неделе выйдут из красного уровня эпидемопасности. Только Сумская область останется в красном уровне, но при увеличении уровня тестирований хотя бы на четверть, регион сможет в любой ближайший день выйти из красного уровня", – сказал он.

По его словам, все показатели в Запорожской и Полтавской областях в норме. 

Несмотря на это, Ганиченко отмечает, что в Харьковской области, где загружены 82% реанимационных коек, сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы. Ранее область вывели из красной карантинной зоны.

Помимо этого, он отметил, что в Украине появляются признаки потенциального выхода страны в зеленый уровень, однако говорить об этом еще рано. 

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога в Киеве коэффициент обнаружения менее 5%. Страна перейдет в" зеленую "зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения во всей стране будет меньше 5%", – заявил Ганиченко.

Читайте также: Украина достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2023 году – исследование

Станислав Стороженко
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