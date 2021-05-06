Через неделю в Украине уже не будет ни одного региона в красной зоне карантина – KSE

Все регионы Украины через неделю будут в желтой или оранжевой зоне карантина – в ближайшее время Запорожская и Полтавская области выйдут из красной зоны. В ней останется только Сумская область, которая, вероятно, выйдет из нее до конца недели. Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время пресс-брифинга.

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"Через неделю мы ожидаем, что в Украине уже не будет красных регионов. Все регионы уже на следующей неделе выйдут из красного уровня эпидемопасности. Только Сумская область останется в красном уровне, но при увеличении уровня тестирований хотя бы на четверть, регион сможет в любой ближайший день выйти из красного уровня", – сказал он.

По его словам, все показатели в Запорожской и Полтавской областях в норме.

Несмотря на это, Ганиченко отмечает, что в Харьковской области, где загружены 82% реанимационных коек, сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы. Ранее область вывели из красной карантинной зоны.

Помимо этого, он отметил, что в Украине появляются признаки потенциального выхода страны в зеленый уровень, однако говорить об этом еще рано.

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога в Киеве коэффициент обнаружения менее 5%. Страна перейдет в" зеленую "зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения во всей стране будет меньше 5%", – заявил Ганиченко.

1 мая Минздрав спрогнозировал очередной рост заболеваемости COVID-19 в июне, через "три-четыре недели после майских праздников".

С 5 мая Житомирская область переходит из красной зоны карантина в желтую.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ближайшее время красную зону карантина могут покинуть Запорожская и Полтавская области.

Вчера в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях ослабили карантин.

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Станислав Стороженко

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