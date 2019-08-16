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Подростки предпочитают YouTube и блогеров традиционным СМИ: опрос

Подростки предпочитают YouTube и блогеров традиционным СМИ: опрос - Фото
Смартфоны (фото - pixabay.com)
16.08.2019, 21:44

При этом 85% из тех, кто будет иметь право голосовать на выборах, заявили, что, вероятно, примут участие в голосовании

Больше половины подростков в США получают новости от блогеров и из социальных сетей. При этом около 20% из них признались, что это еще больше запутало их в текущих событиях. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Common Sense и SurveyMonkey.

78% опрошенных говорят, что для них важно следить за текущими событиями.

При этом 54% подростков получают новости на таких сайтах, как Instagram, Facebook и Twitter, 50% - на YouTube.

Из тех, кто получает новости с YouTube, шесть из десяти говорят, что источниками чаще всего являются знаменитости и влиятельные блогеры, а не новостные организации. 50% заявили, что чаще всего потребляют информацию, которую предлагает сам YouTube.

Только 41% респондентов получают информацию из традиционных СМИ. Примечательно, что 65% из них говорят, что это помогает им лучше понять происходящее. В то время как среди сторонников соцсетей полученной информацией удовлетворены 53%, а 19% говорят, что это еще больше запутало их в текущих событиях.

64% подростков говорят, что просмотр фотографий и видео дает им лучшее понимание событий, в то время как только 36% говорят, что они предпочли бы прочесть или услышать о фактах.

При этом 85% из тех, кто будет иметь право голосовать на выборах 2020 года, заявили, что, вероятно, примут участие в голосовании.

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